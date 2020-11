Alles vergeben und vergessen? In der vergangenen Folge von Temptation Island V.I.P. eskalierte der Streit um Calvin Kleinen zwischen den heißen Verführerinnen so richtig! Eigentlich wollte Maria Bell den Playboy mit einem romantischen Date überraschen. Doch als ihre Mitstreiterinnen Sanja Alena und Selina Grey die Zweisamkeit der beiden störten, kam es zum TV-Eklat. Dabei war "Missgeburt" nur eine der Beleidigungen, die an diesem Abend fielen. In einem Promiflash-Interview wird deutlich: Eine Versöhnung zwischen den drei Frauen ist offenbar noch nicht in Sicht.

Eigentlich hatten Sanja und die gebürtige Italienerin sich nach dem TV-Streit ausgesprochen und alles geklärt. "Aber Kontakt brauch ich keinen zu ihr", äußerte sich jetzt die Blondine gegenüber Promiflash. Im Nachhinein sieht Maria die Aussprache mit Sanja offenbar skeptisch: "Ich habe tatsächlich das Gespräch zu Sanja gesucht. Allerdings hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass sie diejenige war, die den ganzen Streit provoziert hat." Erst nach der Ausstrahlung der fünften Folge sei der temperamentvollen Beauty wieder eingefallen, warum sie damals so explosiv reagierte.

Wer ebenfalls noch deutlich gekränkt zu sein scheint, ist Selina. Sie beteuerte im Interview, dass Maria sich bei ihr gar nicht erst entschuldigt habe. "Die tickt einfach nicht ganz richtig", schoss die 20-Jährige am Ende nochmals gegen ihre Mitstreiterin. Sie ist nämlich der Meinung, der Missgeburt-Spruch sei definitiv an sie gerichtet gewesen. Der Schmerz sitzt also wohl noch bei allen Parteien tief!

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Maria Bell

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Selina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de