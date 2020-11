Amy Schumer (39) ist mittlerweile seit über einem Jahr Mutter! Im Mai 2019 erblickte ihr Sohn Gene das Licht der Welt. Ihre Follower verzückt die Comedienne seitdem immer mal wieder mit zuckersüßen Schnappschüssen aus ihrem Alltag als Mama. Auch vor wenigen Tagen postete sie ein süßes Foto mit ihrem Kleinen – und man müsste meinen, die Zeit rast nur so davon: Der Einjährige hat einen ordentlichen Schub gemacht!

Auf dem Instagram-Foto sieht man Mama und Sohn Seite an Seite friedlich schlummern. Mit Amys neuestem Post wird deutlich, wie groß ihr Kleiner schon geworden ist – das fällt auch ihrer Community auf: "Wow, er wächst so schnell", kommentiert ein User, während ihr ein anderer rät: "Genieße diese Momente, sie werden so schnell groß!"

Mit dieser verschlafenen Momentaufnahme gibt Amy einen ganz intimen Einblick in ihr Leben als Mutter. Das ist aber nicht das erste Mal: Schon kurz nach der Geburt teilt sie schonungslos ehrliche Updates. So zeigte sie sich zum Beispiel in der Klinik im Krankenhauskittel auf der Toilette, beim Abpumpen der Muttermilch oder präsentierte ganz offen ihre Kaiserschnittnarbe.

Instagram / amyschumer Amy Schumer mit ihrem Sohn Gene

Getty Images Amy Schumer, 2018

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin und Comedian

