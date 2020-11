Lindsey Vonns (36) Verlobter ist nicht ihre einzige große Liebe! Die ehemalige Skirennläuferin hat in dem kanadischen Eishockeyspieler Pernell Karl Subban (31) den Mann fürs Leben gefunden. Im Sommer vergangenen Jahres hielt er sogar um die Hand der US-Amerikanerin an, womit die sich aber nicht zufriedengab. Auch sie selbst steckte ihm kurz darauf einen Ring an den Finger. Trotz ihres Liebesglücks hat P. K., wie der Sportstar auch genannt wird, Lindsey aber nicht für sich allein. Er muss sie mit ihren Hunden teilen.

Im Interview mit Bild am Sonntag erklärte die Olympiasiegerin, die im Laufe ihrer Karriere zahlreiche – zum Teil schwere – Unfälle hatte: "Meine drei Hunde spielen eine riesige Rolle in meinem Leben. Unsere Verbindung ist etwas Besonderes. Sie halfen mir sehr während meiner Verletzungen." Ihrem Verlobten, der nie ein Hunde-Fan war, habe sie von Anfang an vermittelt, dass es sie nur mit ihren Vierbeinern gibt. Trotzdem habe P. K. gelegentlich mit einer gewissen Portion Eifersucht zu kämpfen. "Er sagt: 'Du liebst deine Hunde mehr als mich.' Aber ich denke, dass sie alle genau auf gleichem Niveau sind", betonte Lindsey.

Ihre Liebe für die Tiere brachte die 36-Jährige übrigens auch zu ihrem neuen Job. Gemeinsam mit ihrem Cavalier-King-Charles-Spaniel Lucy führt sie ab sofort durch die TV-Show "The Pack", die es auf Amazon Prime zu sehen gibt. Die Sendung dokumentiert, was zwölf Hunde-Mensch-Teams während einer Reise um die Welt erleben.

Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn und ihr Hund Lucy, November 2020

Anzeige

Rick Diamond/Getty Images for CMT Lindsey Vonn und P. K. Subban, Sportler

Anzeige

Instagram / lindseyvonn Lindsey Vonn mit ihrer Hündin Lucy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de