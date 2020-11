Ist Vanessa Hudgens (31) etwa wieder frisch verliebt? Die High School Musical-Darstellerin und der Schauspieler Austin Butler (29) waren das Vorzeige-Traumpaar – bis sie sich nach neun Jahren Beziehung überraschenderweise Anfang des Jahres voneinander trennten. Seit dem Liebes-Aus stellten weder Vanessa noch Austin der Öffentlichkeit neue Partner vor. Nun sorgte die Brünette für allgemeine Verwirrung – offenbar hatte die Schönheit nämlich eine Date-Night!

Auf Instagram teilt die 31-Jährige einen Schnappschuss von sich selbst. Ihr verführerischer Blick fällt sofort ins Auge, aber auch eine pinkfarbene Rose ist sehr präsent auf dem Bild. Während die Schnittblume der Liebe an sich schon ein kleiner Hinweis ist, setzt Vanessa noch einen drauf und wählt eine aussagekräftige Betitelung für ihren Post: "Date Night", verkündet die Influencerin. Mit wem sie den romantischen Abend verbringt, lässt sie allerdings offen – teasert das Model hier etwa eine neue Romanze an?

"Mit wem?", möchten auch unzählige Follower wissen. Ein Abonnent wirft sogar eine etwas wildere Theorie in den Raum: "Bestimmt mit Zac Efron (33)." Dies dürfte allerdings eher unwahrscheinlich sein – der soll nämlich seit einigen Monaten an Vanessa Valladares, Namensvetterin seiner Ex, vergeben sein.

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens und Austin Butler

Anzeige

Getty Images Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Zac Efron bei den MTV Movie And TV Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de