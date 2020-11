Brenda Pateas (27) Bauch wölbt sich immer mehr! Nachdem es ihre Fans bereits vermutet hatten, lüftete die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin Ende Oktober ein süßes Geheimnis: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Seitdem erklärte sie nicht nur, wie sie sich – nach ihrer Trennung vom Kindsvater und Tennisprofi Alexander Zverev – das Leben als Single-Mama vorstellt. Sie gibt auch regelmäßige Updates zu ihrem wachsenden Babybauch – der ist inzwischen schon ganz schön rund!

Am vergangenen Samstag teilte Brenda einen neuen Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie in einem hautengen Kleid zu sehen ist. In dem Outfit kommt ihre Schwangerschaftswölbung besonders gut zur Geltung. Mit ihrem Post will die Brünette allerdings nicht auf ihr wachsendes Bäuchlein aufmerksam machen – sondern ihren Fans mitteilen, wie wichtig es ist, lieber ein paar Minuten früher aufzustehen: "Du kannst dir sicher vorstellen, wie viel gelassener man in den Tag startet, wenn man ihn mit Freude und Ruhe startet, statt sich aus dem Bett zu quälen, gestresst zur Arbeit zu fahren und sich auf dem Weg noch ein ungesundes Frühstück herunterzuschlingen", erklärte die 27-Jährige.

Obwohl sie von ihren Followern eigentlich wissen wollte, ob diese morgens einer bestimmten Routine nachgehen, scheinen deren Gedanken nur um den Babybauch ihres Idols zu kreisen: "Nichts geht über die Schönheit einer schwangeren Frau", kommentiert ein Fan ganz begeistert und auch ein anderer schreibt: "Mamma mia, so eine schöne Mama!"

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea im November 2020

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea mit ihrem Hund, 2020

Anzeige

Instagram / brendapatea Brenda Patea, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de