Stefanie Hertel (41) hatte am Samstagabend allen Grund zu jubeln! Die Sängerin lieferte sich bei Schlag den Star jetzt ein Duell mit Moderatorin Cathy Hummels (32), bei dem es wohl kaum spannender hätte sein können: Immerhin lagen die beiden Promi-Damen noch in Runde elf der Spieleshow mit 33:33 gleichauf. In den darauffolgenden Disziplinen schaffte Steffi es dann aber, sich einen großen Vorsprung zu erspielen und gewann das Rennen mit 75:45 – das verwundert die "Schlag den Star"-Fans überhaupt nicht!

Promiflash wollte in einer Umfrage wissen, ob die Fans mit dem Sieg der "Komm mit auf's Land"-Interpretin gerechnet hatten. Dabei stimmten 68,5 Prozent der insgesamt 1.522 Wähler mit "Ja, das war doch klar!" ab. 31,5 Prozent hätten dagegen wohl eher geglaubt, dass Cathy als Gewinnerin hervorgehen würde – sie hatten mit diesem Ausgang der Sendung überhaupt nicht gerechnet [Stand: 22. November; 18:40 Uhr].

Stefanie meldete sich kurz nach ihrem Sieg via Instagram zu Wort und freute sich tierisch: "Ich bin so glücklich, gewonnen zu haben!" Die Sendung war nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für sie extrem spannend gewesen: "Es hat wirklich viel Spaß gemacht und die ganze Anstrengung und Anspannung hat sich am Ende doch gelohnt!", schrieb sie begeistert.

Stefanie Hertel im September 2014

Stefanie Hertel bei "Stefanie Hertel - Meine Stars"

Stefanie Hertel, Musikerin

