Da hat jemand einen prominenten Fan! Chrissy Teigen (34) ist seit Jahren bei ihren Fans für ihre besonders humorvolle Art bekannt. Vor allem im Netz nimmt das Model kaum ein Blatt vor den Mund. Das findet wohl nicht nur die Internet-Community super – auch Promis feiern die Beauty für ihre herrlich ehrliche Art. So auch George Clooney (59): In einem Interview outete sich der Schauspieler als Chrissy-Fan!

Gegenüber dem Männermagazin GQ verriet der 59-Jährige, dass er zwar auch eine Liste an Feinden habe, er es aber viel lieber sehe, wenn sich die Ehefrau von John Legend (41) mit diesen anlegt. "Ich habe mehr Spaß daran, Chrissy Teigen dabei zuzusehen. Irgendjemand tritt in ihr Leben und du denkst dir: 'Oh, das hätte ich an deiner Stelle jetzt nicht getan, Kumpel'", so der Hollywood-Star belustigt. Die etwas freche Art der Beauty kommt bei George wohl ziemlich gut an.

Dass Chrissy auch eine ernste Seite hat, hatte sie in den vergangenen Wochen des Öfteren gezeigt. Nach der Fehlgeburt ihres Sohnes Jack hatte die 34-Jährige ihre Follower an ihrer Trauer teilhaben lassen. Vor allem mit einem Instagram-Clip hatte sie ihre Community zu Tränen gerührt. "Ich denke heute viel an Jack", hatte sie ihren Beitrag betitelt.

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen im November 2020

