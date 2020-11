Dieser Ex-Kandidat rät heute Abend bei The Masked Singer mit! Im großen Finale kämpfen die verbliebenen fünf Promisänger heute um den Sieg. Das Skelett, die Erdmännchen, der Anubis, das Alien und das Nilpferd müssen noch einmal zeigen, was sie können. Aber wer wird beim Rateteam neben Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) sitzen und die allerletzten Tipps der dritten Staffel abgeben? Niemand Geringeres als Ex-Faultier Tom Beck (42) verstärkt heute das Rateteam.

Das verriet der Sänger jetzt selbst auf dem "The Masked Singer"-Instagram-Account. In der Story meinte er: "Ich bin heute Gast im Rateteam bei "The Masked Singer. Ich freue mich wahnsinnig aufs Finale." Wie sich die maskierten Promis unter den Kostümen so kurz vor ihrem letzten Auftritt fühlen, weiß Tom sicherlich ganz genau. Immerhin stand der ehemalige Alarm für Cobra 11-Star in der vergangenen Staffel selbst als Faultier auf der "The Masked Singer"-Bühne – und holte sich sogar den Siegerpokal.

Wer sich in diesem Jahr unter den verrückten Kostümen verbirgt, wird sich heute Abend endgültig klären. Bei dem Skelett und den Erdmännchen sind sich die meisten Zuschauer allerdings schon sehr sicher. Sie vermuten Sarah Lombardi unter der Skelett-Maske und Lucas Cordalis (53) und Daniela Katzenberger (34) als Erdmännchen-Paar.

ProSieben/Willi Weber Tom Beck als "The Masked Singer"-Faultier

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

ActionPress Tom Beck, Schauspieler

Was sagt ihr dazu, dass Tom im Rateteam sitzt?



