John Travolta (66) gibt süße Einblicke in sein Familienleben. Der Hollywoodstar und seine Liebsten mussten im Sommer einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Johns Frau Kelly Preston (✝57) verstarb an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Seitdem kümmert sich der Schauspieler alleine um die drei gemeinsamen Kinder. Der jüngste Spross Benjamin (10) feiert nun seinen zehnten Geburtstag – aus diesem Anlass teilte der stolze Vater einen neuen Schnappschuss mit ihm im Netz.

"Herzlichen Glückwunsch zum zehnten Geburtstag, mein wundervoller Ben. Ich liebe dich", schreibt John auf Instagram. Auf dem Foto kuscheln sich Vater und Sohn lächelnd aneinander und beweisen den Followern damit, wie eng die Beziehung zwischen ihnen ist. Bens Schwester Ella, die mittlerweile 20 Jahre alt ist, kommentierte den Netzbeitrag mit ein paar roten Herz-Emojis.

Auf ihrem Account hinterlässt Ella zusätzlich einen liebevollen Post für ihren kleinen Bruder: "An den süßesten Jungen der Welt, ich bin so froh, dich in meinem Leben zu wissen." Obwohl sie ein gutes Stück älter sei, lerne sie so viel von dem Zehnjährigen und sehe ihn nicht nur als Geschwisterchen, sondern auch als guten Freund. "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", schließt sie.

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Getty Images John Travolta beim Rome Film Festival im Oktober 2019

