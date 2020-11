Die ehemaligen Monrose-Girls erinnern sich an ihre Anfänge zurück! Vor 14 Jahren, am 23.11.2006, erreichten Senna (40), Mandy (30) und Bahar (32) das Finale von Popstars und starteten danach als Band Monrose ihre Musikkarrieren. Nach vier gemeinsamen Jahren auf der Bühne hat sich die Gruppe 2010 getrennt und jede Frau ging ihren eigenen Weg. Jetzt erinnerten sich die drei an den Tag zurück, der vor genau 14 Jahren ihr Leben verändert hatte.

Senna postete anlässlich des Bandjubiläums einen Videoausschnitt vom damaligen Finale auf Instagram. Darauf zu hören ist eine Rede des Jurymitglieds Dieter Falk, der Sennas polarisierende Art thematisierte. Die mittlerweile 40-Jährige durfte damals als Erste ihren Platz in der Band einnehmen. Unter dem Post schrieb sie: "Eine unvergessliche Zeit mit den Besten an meiner Seite. Ich weine immer noch, wenn ich das Video sehe." Auch Mandy Capristo dachte gerne an den Tag zurück, der ihr Leben verändert hatte. Sie postete ein Bild von dem Moment, als verkündet wurde, dass sie das dritte Monrose-Mitglied sein würde. Dazu schrieb sie: "Danke an alle Menschen, die in dieser Sekunde mein Leben verändert haben." Und auch Bahar gratulierte der Ex-Band mit den Worten "Happy Birthday Monrose" und postete ein altes Bild der drei ehemaligen Mitglieder.

Mittlerweile hat jede der Frauen ihre eigene Karriere. Senna ist erfolgreiche Entertainerin und Influencerin. Mandy meldete sich vor wenigen Wochen mit einem neuen Song zurück und auch Bahar ist der Musik treu geblieben. Sie veröffentlichte Anfang des Jahres ihre Single "Die Fremde."

Instagram / missgammour Senna Gammour, Autorin

Getty Images Sängerin Mandy Capristo

Getty Images Bahar Kizil, Musikerin

