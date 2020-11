Krasse Verwandlung! Jennifer Lange (27) präsentiert ein überraschendes Makeover. Nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars gab die 27-Jährige vergangenes Wochenende unerwartet die Trennung von Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) bekannt. Nun beginnt für die Brünette ein neuer Lebensabschnitt als Single. Es scheint so, als wolle der Reality-TV-Star diesen mit einem neuen Style beginnen. Zumindest präsentierte sich Jenny im Netz nun mit rosafarbenen Haaren.

In ihrer Instagram-Story zeigte die Beauty stolz ihre neue Frisur. "Ich habe mir rosa Haare machen lassen. Eigentlich ganz hübsch oder?", fragte sie ihre Follower in dem Video. Doch schon in der nächsten Story lüftete Jenny das Geheimnis um ihre Verwandlung und zeigte sich wieder mit braunen Haaren. "Ich habe meine Haare natürlich nicht gefärbt", klärte die Zumba-Trainerin lachend auf. Sie habe lediglich einen Filter getestet, mit dem man verschiedene Haarfarben ausprobieren kann.

Auf jeden Fall wäre Jenny nicht die Erste mit rosafarbenen Haaren. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Lady Gaga (34) bei der Hochzeit ihrer besten Freundin mit pinkfarbener Mähne. Und auch Germany's next Topmodel-Kandidatin Mareike Lerch ließ sich im Sommer ihre Haare rosa färben.

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juli 2020

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Netz-Star

Anzeige

Instagram / mareike.lerch Mareike Lerch, GNTM-Kandidatin 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de