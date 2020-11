Neuer Look für Dominic Smith (32). Der Prince Charming-Zweite von Nicolas Puschmann (29) wird bald mit seinem BFF Martin Angelo (27) in der neuen Sendung "#CoupleChallenge" mitmischen, die vor einigen Wochen aufgezeichnet wurde. Doch so, wie man den Schönling dort sehen wird, sieht er jetzt nicht mehr aus. Er hat sich nämlich eine sehr auffällige neue Frisur zugelegt. Im Promiflash-Interview verriet Dominic nun, wie es zu der optischen Veränderung kam und wie seine Fans darauf reagieren.

"Ich wollte mal was Neues ausprobieren und ein bisschen frecher aussehen. Tadaaaa: Ich mag meinen Pilz", erklärte Dominic den gewagten Cut im Gespräch mit Promiflash. Vorbei sei es mit "Longbob-Dominic". Vor Kurzem erregte der ehemalige Get The Fuck Out Of My House-Kandidat mediales Aufsehen mit seinem Rücken – er ließ sich dort nämlich ein XXL-Tattoo stechen. Damit wurde ein altes Körperbild gecovert.

Der neue Hairstyle des Berliners scheint aber nicht bei allen Anhängern gut anzukommen: "Ich bekomme seit gestern extrem viele positive sowie 'leicht' negative Nachrichten/Reaktionen auf meinen neuen Haarschnitt." Trotzdem möge er seine Follower sehr, auch wenn sie gerade "hart ehrlich" ihm gegenüber seien.

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith und Martin Angelo, 2020 in Hamburg

privat Dominic Smith, Reality-Darsteller

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, "Prince Charming"-Kandidat

