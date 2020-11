Sofia Vergara (48) und Joe Manganiello (43) blicken auf fünf gemeinsame Ehejahre zurück. Die Modern Family-Darstellerin und der True Blood-Star sorgten 2014 für die ersten Liebesgerüchte – und sind seitdem einfach unzertrennlich! Ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. Die riesige Trauungszermonie mit rund 400 Gästen ist jetzt genau fünf Jahre her – das zelebriert das Paar mit süßen Throwbacks der Hochzeitsfeier!

Am 22. November teilte Sofia auf Instagram ein paar Schnappschüsse von dem Tag, als sie ihrem Joe das Jawort gab. Ihren Followern gewährt sie damit ganz neue Einblicke in die Hochzeitsfeier. "Alles Gute zum fünften Hochzeitstag, Joe!", schrieb sie zu dem Netzbeitrag. Auch ihr Mann erinnerte sich in einem romantischen Post an den besonderen Tag zurück: Er teilte ein Video des Hochzeitstanzes und richtete diese Worte an die Schauspielerin: "Ich liebe dich."

Während eines Auftritts in der "The Jess Cagle Show" blickte Joe im Frühjahr noch ein Stück weiter zurück und plauderte offen darüber, wie er und Sofia sich damals kennenlernten. Sie seien sich auf der White House Correspondents Dinner Party begegnet. Allerdings hätte er erst Wochen später erfahren, dass sie Single sei – daraufhin habe er die Initiative ergriffen und sie angerufen.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

Instagram / sofiavergara Joe Manganiello und Sofia Vergara in Paris

