Das Rätselraten um die niedlichen The Masked Singer-Erdmännchen hat ein Ende. Die beiden Promisänger sorgten bei der ungewöhnlichen Musikshow von Anfang an für Schlagzeilen. Immerhin trat zum ersten Mal ein Duo in der Show an. Viele Fans vermuteten unter den flauschigen Kostümen Daniela Katzenberger (34) und Lucas Cordalis (53). Im großen Finale wurden die Masken nun gelüftet – und tatsächlich waren es Dani und Lucas, die sich als Erdmännchen in die Herzen der Fans gesungen haben!

Schon von Folge eins an glaubten viele Fans, die Stimmen der Realitystars in den süßen Liebesduetten der Erdmännchen erkannt zu haben. Auch viele der Indizien deuteten auf die jungen Eltern hin. In der letzten Show der dritten Staffel mussten sich die Erdmännchen, alias Dani und Lucas, allerdings geschlagen geben. Sie mussten nach ihrer Performance von "Shake It Off" als erste Kandidaten ihre Masken abnehmen.

Damit landen Daniela und Lucas auf dem fünften Platz. Um den Sieg kämpfen jetzt noch das Skelett, das Nilpferd, das Alien und der Anubis. Seid ihr überrascht, dass Daniela und Lucas unter den Erdmännchenkostümen steckten? Stimmt ab!

Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Die Erdmännchen bei "The Masked Singer"

