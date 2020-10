Kann sich Jasi (18) vorstellen, in Zukunft noch weitere Kinder großzuziehen? Im August dieses Jahres hat sich das Leben der TikTok-Bekanntheit komplett verändert: Ihre Tochter Eleyna erblickte das Licht der Welt. Auch rund zwei Monate nach der Entbindung kann der Webstar sein süßes Familienglück noch immer kaum glauben. Doch darf sich Jasis Tochter irgendwann auch noch über ein Geschwisterchen freuen?

In einem aktuellen YouTube-Clip verriet Jasi nun: "Ja, ich möchte noch weitere Kinder!" Dabei könne sich die inzwischen 18-Jährige sogar vorstellen, noch zwei oder sogar drei weitere Kids in ihrem Leben zu begrüßen. Mit der Planung ihrer eigenen kleinen Rasselbande will die junge Mutter aber nichts überstürzen: "Mal schauen, was die Zukunft so bringt und natürlich hat das Ganze auch noch Zeit."

Auch wenn es scheint, als würde Jasi in ihrer neuen Rolle als Mama vollkommen aufblühen – auf einige Aktivitäten aus ihrem vorherigen Leben muss die Beauty inzwischen verzichten. So sind beispielsweise die Treffen mit Freunden oder spontane Städtetrips mit Kind schwieriger umsetzbar als zuvor. Doch Jasi bleibt optimistisch: "Ich vermisse es zwar, aber es ist überhaupt nicht schlimm und sobald die Kleine etwas älter ist, wird das auch wieder möglich sein."

