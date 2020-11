Sie meldet sich endlich im Netz zurück! Auf den Social-Media-Kanälen von Laura Müller (20) war es in letzter Zeit ziemlich ruhig. Grund dafür könnten vor allem die Negativschlagzeilen um ihren Ehemann Michael Wendler (48) sein, der unter anderem mit seinem DSDS-Ausstieg für Furore gesorgt hatte. Doch nun feiert die Beauty ein kleines Comeback auf Instagram: Laura widmet ihren Fans ein paar rührende Worte!

Am Dienstagnachmittag sprach die 20-Jährige in ihrer Instagram-Story zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zu ihren Supportern. Vor allem für die ganze Unterstützung bedankte sich die Influencerin bei ihren Followern. "Ich muss wirklich sagen, ich habe die allertollste Community, die tollsten Fans, die immer zu mir halten. Ich bekomme jeden Tag so viele Nachrichten von euch. Fühlt euch gedrückt", schwärmte Laura ziemlich emotional.

Scheinbar tankt die Netz-Beauty aktuell viel Kraft bei ihrer Familie. Vor allem mit ihrer Stieftochter Adeline Norberg (18) verbringt Laura ziemlich viel Zeit. So bekochte die brünette Schönheit die 18-Jährige am gestrigen Abend mit einem leckeren Abendessen. "Danke für dieses unbeschreibliche Gericht. Ich hab dich lieb", schrieb Adeline in ihrer Insta-Story.

ActionPress/ Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler

