Bauer Patrick wird jetzt mit schweren Untreue-Vorwürfen konfrontiert! In der aktuellen Staffel der beliebten Kuppelshow Bauer sucht Frau macht sich auch der junge Landwirt auf die Suche nach seiner Traumfrau – denn er sehnt sich offenbar nach Liebe und Zärtlichkeit. Immerhin sei seine letzte Beziehung schon lange her. Doch stimmt das etwa gar nicht? Ein Promiflash-Tippgeber aus dem Umfeld des Ex-Paares behauptete jetzt: Patrick habe im TV nicht nur falsche Angaben gemacht, sondern seine Ex-Freundin damals mehrfach betrogen!

"Er ist gar nicht so ein Unschuldslamm, wie er dort vorgibt", beschrieb ein Promiflash-Insider den "Bauer sucht Frau"-Junggesellen. Patrick habe sich – entgegen seiner Angaben in der Kuppelshow – erst im Februar 2020 von seiner damaligen Partnerin getrennt. "Sie haben sich getrennt, weil er sie mehrfach mit anderen Frauen betrogen hat", behauptete die Quelle und übte an dem Landwirt harte Kritik: "Er zeigte auch nie Reue und machte es immer wieder."

Patrick dementierte diese Vorwürfe gegenüber Promiflash allerdings bereits. "Meine Ex-Freundin und ich sind bald seit zwei Jahren getrennt", betonte der "Bauer sucht Frau"-Kandidat und stellte klar: "Nur meine Ex-Freundin und ich wissen, was damals tatsächlich alles passiert ist." Zudem wolle sich weder er noch seine damalige Partnerin zu diesem Thema in der Öffentlichkeit äußern.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Gregorowius Patrick, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2020

