Wie geht Cheyenne Ochsenknecht (20) überhaupt mit der Situation um, plötzlich schwanger zu sein? Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (64) und ihr Partner erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Inzwischen befindet sich die Beauty im sechsten Monat und ist bereits zu ihrem Freund nach Österreich gezogen. Im Netz plauderte der werdende Vater nun aus, wie Cheyenne ihren Alltag mit Babybauch meistert!

Obwohl Cheyenne sämtliche Details zu ihrem Partner bisher streng geheim hält und er sich auf Fotos auch nicht wirklich zu erkennen gibt, kam der Bald-Papa jetzt dennoch zu Wort: in einer Frage-Antwort-Runde via Instagram. Auf das Nachhaken eines Nutzers, wie es Cheyenne momentan denn ergehe, antwortete ihr Liebster stolz: "Wie sie die Schwangerschaft und die neue Situation meistert, ist der Wahnsinn!" Ohnehin sei es für den 25-Jährigen "pures Glück", seine Partnerin schwanger zu sehen.

Die erfreulichen Baby-News überbrachte Cheyenne ihrem Freund per Telefon. "[Ich] musste einige Minuten richtig vor mich hin lachen, weil ich in dem Moment sicher der glücklichste Mensch war", erinnerte sich der dunkelhaarige Beau an den besonderen Augenblick zurück.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Dezember 2019

Wallocha,Stephan/ ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund, Oktober 2020

