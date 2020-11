Huch, das sieht ganz nach einer Blitz-Versöhnung aus. Georgina Fleur (30) und Sam Dylan (29) wetterten noch am Vormittag gegen Kubilay Özdemir und warfen ihm vor, aufgrund seines Alkoholkonsums schuld an der gestrigen Eskalation gewesen zu sein – und das war nicht die erste Eskapade der drei Dubai-Urlauber. Wenige Stunden später ist von den Diskrepanzen allerdings nichts mehr zu spüren: Offenbar scheinen die Streithähne das Kriegsbeil nun schon wieder begraben zu haben!

Während Georgina vor nicht allzu langer Zeit noch gegen ihren Partner ätzte, schlägt sie in ihrer Instagram-Story jetzt ganz neue Töne an: "Kubi ist der Beste", lässt der Rotschopf plötzlich verlauten. Im Anschluss filmt sie den Unternehmer am Strand und lässt sich munter zu ihm auf eine Liege plumpsen. Die zwei scheinen auch schon wieder zum Scherzen aufgelegt zu sein: "Sam und Georgina sind ein Image-Schaden für mich. Die machen meinen Ruf kaputt", meint Kubi. Die gebürtige Heidelbergerin bricht daraufhin in schallendes Gelächter aus – offenbar scheint bei dem Paar wieder Frieden eingekehrt zu sein.

Ob das Trio noch näher auf die Geschehnisse eingehen wird, bleibt abzuwarten. Während Sam und Georgina vorab behaupteten, Kubi sei an allem schuld, scheint das It-Girl seine Meinung nun geändert zu haben: "Wir haben alle was damit zu tun", verrät die 30-Jährige.

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sym Dylan

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Sternchen

