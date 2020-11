Na, das dürfte die Fans von "The Crown" ordentlich freuen! In der vierten Staffel der beliebten Netflix-Serie verkörpert die britische Schauspielerin Emma Corrin den royalen Superstar Prinzessin Diana (✝36). Allerdings war bereits bekannt gegeben worden, dass diese große Rolle in der kommenden fünften Season nicht weiterhin von Emma, sondern von "Tenet"-Star Elizabeth Debicki gespielt werden soll. Trotzdem müssen sich die Fans nicht komplett von dem Serienliebling verabschieden: Emma soll auch in der fünften "The Crown"-Staffel wieder mit dabei sein!

Denn laut einem The Sun-Insider versuche die Produktion, einen Weg zu finden, um beide Schauspielerinnen als Lady Di in die neuen Folgen zu integrieren. "Sie suchen nach Möglichkeiten, um Emma erneut ausführlich miteinzubeziehen", berichtete die Quelle und erklärte: "Zum Beispiel in wiederkehrenden Rückblenden in Dianas Kindheit und Jugend." Den Produzenten liege sehr viel daran, da sich Emma in der aktuellen Staffel als regelrechte Sensation erwiesen habe.

Es wäre nicht das erste Mal, dass die "The Crown"-Produktion Schauspieler aus vergangenen Staffeln in Form von Rückblenden wieder zurückholt. "Zum Beispiel in der aktuellen Staffel, in der die junge Queen Elizabeth II. – gespielt von Claire Foy – in einem langen Rückblick zu sehen ist", betonte der Insider.

Anzeige

Getty Images Elizabeth Debicki im September 2019 in Venedig

Anzeige

Netflix / Des Willie Prinzessin Diana (Emma Corrin) in der Netflix-Serie "The Crown"

Anzeige

Netflix / Des Willie Prinz Philip (Tobias Menzies) und Queen Elizabeth II. (Olivia Colman) in "The Crown"

Anzeige

Was haltet ihr von der Idee, dass Emma in Form von Flashbacks in der nächsten "The Crown"-Staffel zu sehen ist? Toll, da freue ich mich sehr drauf! Na ja, mich begeistert die Idee nicht so wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de