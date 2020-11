Macht Mike Singer (20) etwa gute Miene zum bösen Spiel? Eigentlich feiert der gebürtige Baden-Württemberger mit seiner Musik regelmäßig große Erfolge: Er stürmte nicht nur mit Hits wie "Deja Vu", "Karma" oder "100Tausend" die deutschen Charts, sondern ist aktuell auch Teil der DSDS-Jury. Trotzdem gibt es Situationen, die dem Sänger offenbar ordentlich zusetzen: Mike sprach jetzt offen und ehrlich über die Schattenseiten seines musikalischen Erfolgs!

"Manchmal geht es mir auch schlecht", öffnete sich Mike in dem TV-Format "Guten Morgen Deutschland" und erklärte: "Ich bin mittlerweile 20 Jahre alt – und manche denken immer noch, dass ich ein Teeniestar bin." Das geht dem "Flashbacks"-Interpreten aber offenbar gehörig gegen den Strich, denn er wolle den Leuten zeigen, was wirklich in ihm steckt. "Ich bin wie alle anderen: Einfach ein Musiker, der es liebt, Musik zu machen", stellte er klar.

Vor allem mit dem kanadischen Superstar Justin Bieber (26) wird Mike offenbar regelmäßig verglichen – und auch das gehe ihm mittlerweile auf die Nerven. "Ich finde, dass Justin Bieber kein schlechter Vergleich ist. Ich feiere den ja selbst", meinte er zwar, betonte jedoch: "Aber wenn man das ständig hört, ist es schon nervig, weil ich mache ja meine eigene Musik."

Instagram / mikesinger Mike Singer im November 2020

Instagram / mikesinger Mike Singer, Musiker

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

