Wie kamen Marvin Scondo und Noah Sam Honegger miteinander klar? Bei The Voice of Germany mussten sich die beiden Musiker vergangene Woche in einem Battle beweisen: An der Gitarre performten die Männer den Ed Sheeran (29)-Hit "I See Fire" – und kreierten damit einen wahren Gänsehaut-Moment. Doch die Proben stellten Marvin vor eine kleine Herausforderung, wie er Promiflash verriet: Wegen Noahs Stottern sei es zu Beginn nicht ganz leicht gewesen, sich zu verständigen.

"Noah ist ein großartiger Musiker!", schwärmte Marvin im Promiflash-Interview von seinem Gegner. Wegen seiner Leidenschaft für die Musik sei es sehr angenehm gewesen, mit dem Schweizer zu arbeiten. Einzig die Sprachstörung des 22-Jährigen habe die beiden kurzzeitig vor eine Herausforderung gestellt: "Es hat ein, zwei Tage gedauert, herauszufinden, wie wir gut kommunizieren können. Hier sind eine besondere Achtsamkeit und Geduld gefragt – und es war wichtig für mich, auch in Stresssituationen die gute Kommunikation beizubehalten!"

Schlussendlich entschieden sich Yvonne Catterfeld (40) und Stefanie Kloß (36) zwar für Noah – Marvin bekam jedoch einen Steal-Deal vom Team Nico Santos (27). Damit rechnete der Berufsmusiker zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr, wie er Promiflash verriet: "Ich war schon fast im Backstage-Bereich verschwunden, als alle Techniker und Technikerinnen nach mir riefen!"

Instagram / marvinscondo Marvin Scondo, Musiker

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Noah Sam Honegger bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Marvin Scondo, "The Voice of Germany"-Talent 2020

