Offenbar bricht für Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas (23) schon bald ein neues Kapitel an. In den vergangenen Monaten hatte der Frauenheld diverse kurzlebige Romanzen. Die letzte Beziehung mit seiner Ex Sandra Janina endete in einem ziemlich unschönen Rosenkrieg, in den seine neue Freundin ebenso involviert war. Nun scheint der schlonzige Schönling jedoch regelrecht sesshaft werden zu wollen: Henrik und Paulina suchen nämlich ihr erstes gemeinsames Liebesnest!

Das gaben die Turteltauben gerade auf Instagram preis. Paulina verkündete bereits gestern in ihrer Story, dass etwas Spannendes anstehen würde – die verheißungsvolle Botschaft spickte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit reichlich Hinweisen in Form von Haus-, Koffer- und Pärchen-Emojis. Der ein oder andere Follower ahnte an der Stelle mit Sicherheit bereits, was die Brünette da anteaserte. Nun ließ Henrik die Katze endgültig aus dem Sack: "Wir gehen jetzt eine Wohnung scouten", offenbarte der Blondschopf.

Anscheinend meinen die TV-Persönlichkeiten es wirklich ernst miteinander. Gegenüber Bild stellte Henrik bereits vor wenigen Tagen klar, dass er definitiv auf etwas Festes aus sei: "Meine wilden Jahre sind vorbei", betonte er.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sandra_janina_ Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, Oktober 2020

