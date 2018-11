Ob Melania Trump (48) ihr Zuhause wohl gerne wieder umdekorieren würde? In der Adventszeit ist es im Weißen Haus Tradition, den Wohnsitz der amtierenden Präsidentenfamilie weihnachtlich zu schmücken. Mit einer funkelnden Tanne ist das aber nicht erledigt: Das gesamte Gebäude wird schon Wochen vor den Festtagen herausgeputzt. Seit dem 27. November kursieren im Netz die ersten Bilder der diesjährigen Deko – und für die hat die First Lady schon jede Menge Spott geerntet!

Rot, Rot und noch mehr Rot – wie die Fotos aus Washington zeigen, scheint die Präsidentengattin sich 2018 für die Knallfarbe entschieden zu haben. Übergroße fusselig wirkende Kunst-Tannen zieren die Flure des Domizils – und erinnern die Twitter-Gemeinde an eine Waschanlage! Mit vernichtenden Collagen scherzen die Netzwerk-User über die "blutigen Horror-Tannen". Auch die roten Kugeln, die an zusätzlichen, traditionell grünen Bäumen hängen, wirken mit der Aufschrift "Sei am Besten!" im Bezug auf die Unbeliebtheit Donald Trumps (72) eher skurril.

Die Freude am weihnachtlichen Dekorieren dürfte Melania inzwischen langsam vergangen sein – denn schon 2017 hatte sie mit ihrer Kreativität für Lacher gesorgt. Damals hatten ihre Kritiker ihre Eislandschaft mit dem Upside Down, der bösen Parallelwelt aus der Serie Stranger Things, verglichen.

Getty Images Weihnachtsdekoration im Weißen Haus

Getty Images Weihnachtliche Dekoration im Weißen Haus in Washington D. C.

Getty Images First Lady Melania Trump im weihnachtlich dekorierten Weißen Haus 2017

