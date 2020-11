Tom Parker (32) hat zwei Wonneproppen zu Hause! Während der The Wanted-Star aufgrund seiner Krebsdiagnose um seine Gesundheit bangen muss, sorgt seine niedliche Familie in der schwierigen Zeit immerhin für etwas Aufmunterung: Im Oktober wurden er und seine Frau Kelsey zum zweiten Mal Eltern. Über die Ankunft ihres kleinen Bruders Bodhi ist Toms Erstgeborene Aurelia extrem glücklich, wie man ihr in einem putzigen Clip ansehen kann!

Am Mittwoch veröffentlicht Kelsey ein Video auf Instagram, das wohl kaum süßer sein könnte: Aurelia sitzt in ihrem Kinderbettchen und hat Besuch von ihrem neuen Bruder Bodhi. Das Baby liegt auf ihrem Schoss und quengelt ganz schön herum – die große Schwester lässt sich davon aber keineswegs beirren und kann ihr Glück, ein Geschwisterchen zu haben, wohl kaum fassen: Sie grinst bis über beide Ohren und winkt fröhlich in die Kamera.

Der Clip lässt die Herzen von Kelseys Followern höherschlagen. Die liken den Post nicht nur, was das Zeug hält, sondern kommentieren ihn auch mit zahlreichen Herzchen-Emojis. "Oh, Aurelia sagt 'Hallo'! Sie ist so niedlich! Ich finde es toll mit anzusehen, wie glücklich sie mit ihrem kleinen Bruder Bodhi ist", fasst ein Nutzer zusammen, was sich wohl auch die anderen Fans denken dürften.

Instagram / being_kelsey Tom Parkers Kinder Aurelia und Bodhi

Instagram / being_kelsey Tom Parkers Sohn Bodhi im November 2020

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker mit ihrer Tochter Aurelia im August 2020

