Gibt es nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) bei The Crown etwa noch eine Fortsetzung? Seit Mitte November ist das Leben der britischen Königsfamilie in der Netflix-Dokumentation zu verfolgen. Vor wenigen Tagen erschien bereits die vierte Staffel, welche einen Teil der unglücklichen Liebesgeschichte von Lady Di und Prinz Charles (72) erzählt. Anschließend soll nur noch ein Rückblick auf den tragischen Tod von Diana und das Kennenlernen zwischen Charles und seiner Camilla folgen – ein Insider behauptet nun aber, die Story geht noch weiter!

Vor wenigen Wochen ließen die "The Crown"-Produzenten verlauten, dass ihr Werk nach der fünften Staffel eingestellt werden soll. Omid Scobie, der Autor des derzeit berüchtigten Enthüllungsbuches "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family" ist hingegen anderer Meinung. In seinem Podcast "Heirpod" verriet der Schriftsteller, dass er gehört habe, Netflix wolle die Serie mindestens noch um eine Season erweitern. In der soll es dann möglicherweise um das Leben von Prinz Harry (36) und seinem Bruder Prinz William (38) als Erwachsene gehen.

"Wenn man bedenkt, wie viel Kontroverse diese aktuelle Staffel verursacht hat, dann wird das bei den Mitgliedern der königlichen Familie noch einige Zeit präsent sein", so Omid Scobie. Die Vermutung ist nicht unbegründet: Immerhin erscheint es unmöglich, die letzten sieben Jahre von Dianas Leben auf über zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen zu strecken. Die Handlungsstränge müssten daher sehr wohl über das Todesjahr 1997 hinausgehen.

Netflix / Des Willie Prinz Charles (Josh O'Connor) und Lady Diana (Emma Corrin) in "The Crown"

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2017

Instagram / scobiesnaps Omid Scobie, Royal-Experte

