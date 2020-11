Sie bekommt von ihrem Sprössling einfach nicht genug! Im Juni dieses Jahres ist Iggy Azalea (30) zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit Playboi Carti (24) durfte die Rapperin ihren Sohn Onyx auf der Welt willkommen heißen. Mittlerweile hat sich das Paar getrennt – doch für die Musikerin ist das kein Problem: Iggy genießt die Zeit mit ihrem kleinen Sohn und kann einfach nicht fassen, wie groß er schon geworden ist!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 30-Jährige einen neuen und ziemlich süßen Schnappschuss ihres Babys. Total relaxt schlummert der wenige Monate alte Junge auf dem Schoss seiner Mama. "Er ist schon so ein großes Kind", schreibt die "Black Widow"-Interpretin gerührt zu dem Beitrag. Auch ihre Fans schmelzen bei diesem Anblick regelrecht dahin. "Er ist so niedlich" oder "Warum ist er nur schon so groß?", kommentieren unter anderem zwei Follower.

Dass die gebürtige Australierin ihr Söhnchen allein großziehen muss, macht ihr keine Angst. "Iggy war ihr ganzes Leben sehr unabhängig, daher bereitet es ihr keine Sorgen, Onyx als alleinerziehende Mutter zu erziehen", verriet ein Insider vor Kurzem im Gespräch mit Hollywood Life.

Instagram / thenewclassic Iggy Azaleas Sohn Onyx

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit ihrem Sohn Onyx

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

