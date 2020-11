Sie strahlen um die Wette! Am 26. November wurde unter anderem in den USA traditionell im Familienkreis Thanksgiving gefeiert. Während bei dem Erntedankfest üblicherweise Köstlichkeiten wie Truthahn und Apfelkuchen aufgetischt werden, halten die Feiernden die Momente gerne zusätzlich mit der Kamera fest. Das gilt auch für Promis wie Reese Witherspoon (44): Gemeinsam mit ihrer Rasselbande posierte sie nun für ein harmonisches Thanksgiving-Pic.

Auf Instagram postete die Blondine nun ein Familienfoto mit ihrem Ehemann Jim Toth und ihren Kindern Ava (21), Deacon (17) und Tennessee (8). Schick gekleidet stehen sie darauf gemeinsam vor einem aufwendig gedeckten Tisch und lächeln fröhlich in die Kamera. Ob das wohl die Vorfreude auf ein bevorstehendes Festmahl ist? Einen Einblick in das überwältigende Menü des Abends gab es nämlich in der dazugehörigen Story des Filmstars: Süßkartoffeln aus dem Ofen und ein traumhaftes Dessert-Buffet mit verschiedenen Torten und Marshmallows standen mitunter zur Auswahl!

Trotz der pompösen Feierlichkeiten besann sich die 44-Jährige aber auf den Kerngedanken des Fests: Dem Ausdruck von Dankbarkeit. Ihren Schnappschuss versah Reese deshalb mit besonderen Worten. "Ich bin so dankbar für alle, die gerade an vorderster Front arbeiten, für medizinisches Fachpersonal und für alle, die sich heute um jemanden kümmern", schrieb die "Walk the Line"-Darstellerin.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Jim Toth und Reese Witherspoon

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre drei Kinder Ava, Deacon und Tennessee im Mai 2017

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de