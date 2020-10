Was für ein leidenschaftlicher Gruß zum Geburtstag von Reese Witherspoon (44) an ihren Sohn Deacon (17)! Den Teenager bekam die Schauspielerin zusammen mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe (46). Gemeinsam haben sie auch noch eine Tochter namens Ava (21), die ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Langsam aber sicher wird aber auch Deacon erwachsen: Zum 17. Ehrentag verfasste seine Mutter ihm einen rührenden Social-Media-Post!

"Herzlichen Glückwunsch an meinen wundervollen Sohn Deacon! Mein fleißiger, lebenslustiger, musikalischer, zutiefst liebevoller Sohn, der immer das Gute in allem und jedem sieht", schrieb die "Natürlich blond"-Darstellerin zu einem Porträt ihres Nachwuchses auf Instagram. Es sei ihr ein wahres Vergnügen, Deacon dabei zuzusehen, ein junger Mann zu werden, er sei immer wissbegierig und unendlich kreativ. Eine große Fete zu seinen Ehren muss wegen der Gesundheitskrise noch auf sich warten lassen: "Ich kann es kaum erwarten, deinen Ehrentag feiern zu können! Ich liebe dich so sehr", kommentierte Reese weiter.

Mit der Musikalität will Deacon auch langfristig etwas anfangen. Zusammen mit Nina Nesbitt (26) hat er den Song "Long Run" im vergangenen Juli herausgebracht. Der Clubtrack brachte nicht nur seine berühmte Mama zum Schwärmen – auch Justin Biebers (26) Manager Scooter Braun (39) gratulierte dem Blondschopf zur Veröffentlichung.

Getty Images Ava Phillippe, Reese Witherspoon, Deacon Phillippe und Jim Toth

Instagram / reesewitherspoon Deacon Phillippe im Oktober 2020

Instagram / deaconphillippe Deacon Phillippe, Sohn von Reese Witherspoon

