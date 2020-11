Cara Delevingne (28) und Jaden Smith (22) sind ein Paar – zumindest im neuen Film "Life In A Year". Das amerikanische Liebesdrama handelt über Daryn (Jaden Smith) und Isabelle (Cara Delevingne), die eine Achterbahn-Romanze in New York beginnen. Der 22-Jährige spielt in dem neuen Streifen einen ehrgeizigen Schüler, der sich in eine todkranke Frau verliebt. Weil Isabelle nur noch ein Jahr zu leben hat, versucht sie ihn auf Abstand zu halten – Daryn will aber nicht locker lassen. Bereits im Trailer sieht man die ersten emotionalen Szenen von Jaden und Cara als Paar.

Bei einem Zoom-Anruf mit Entertainment Weekly lobte die Schauspielerin den Sohn von Will Smith (52) dafür, dass er in dem Film gezeigt hat, was wahre Liebe bedeutet. "Ich glaube nicht, dass jemand diesen Film sehen kann, ohne Tränen in den Augen zu bekommen", sagte Cara. Sogar der "The Pursuit of Happyness"-Schauspieler habe eine Träne verdrückt, als er den Film anschaute. "Ich habe mehrere Male im Film geweint und normalerweise passiert mir das nie in Filmen, in denen ich mitspiele", erklärte er.

Dass die Story so echt wirkt, ist jedoch nicht nur auf Jadens schauspielerische Leistung zurückzuführen, auch Cara trägt dazu ihren Teil bei. Um ihren Charakter vollständig zu verkörpern, rasierte sie sich sogar ihre Haare ab. "Ich wollte so viel wie möglich tun, um es so authentisch wie möglich zu machen", erläuterte die Suicide Squad-Darstellerin. Wie die Geschichte des Paares ausgeht, wird man ab dem 27. November erfahren – dann wird der Film veröffentlicht.

Getty Images Model Cara Delevingne auf der Paris Fashion Week, 2020

Getty Images Jaden Smith bei den EMA-Awards 2018

Getty Images Cara Delevingne bei den MTV Movie Awards 2017

