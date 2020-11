Erwartet Nathalie Bleicher-Woth (24) etwa auch im realen Leben Nachwuchs? In ihrer Berlin - Tag & Nacht-Rolle als Serienliebling Kim durchlebt die Beauty derzeit eine aufregende Phase: Nach einem betrunkenen One-Night-Stand mit Hottie Mike (Filip Nikolic, 34) ist die Blondine schwanger. In den vergangenen Tagen erhielt die Darstellerin aber auch im wirklichen Leben immer mehr Nachrichten von Fans, die bei ihr eine Schwangerschaft vermuten. Im Promiflash-Interview sprach Nathalie nun Klartext!

"Also ich bin nicht schwanger. Leute, ich bin wirklich nicht schwanger, ich hab einfach nur zugenommen", verriet Nathalie Promiflash. Doch die zusätzlichen Kilos kommen nicht von ungefähr – immerhin habe die 24-Jährige in den vergangenen Tagen vermehrt zu Süßigkeiten gegriffen und Ungesundes gefuttert. "Ich finde es jetzt auch persönlich nicht schlimm", stellte Nathalie klar.

Mit der Schwangerschaft ihrer Serienrolle hat Nathalie hingegen kein Problem. In ihren Augen sei diese Zeit doch etwas besonders Schönes. "Aber in der Situation, in der Kim schwanger geworden ist, ist das natürlich was Schreckliches", erläuterte die "Du bist schön"-Interpretin. Bleibt also abzuwarten, wie Nathalie alias Kim in der Daily mit dieser Situation weiter umgeht.

