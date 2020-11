Die The Masked Singer-Fans müssen nicht mehr lange auf neue Folgen warten. Gerade erst wurden im großen Finale der dritten Staffel die letzten Promis unter ihren verrückten Kostümen enttarnt. Sarah Lombardi (28) konnte sich, verkleidet als Gruselskelett, den Siegerpokal sichern. Schon vor wenigen Monaten wurde angedeutet, dass es wahrscheinlich auch eine vierte Staffel des Erfolgsformats geben wird. Jetzt steht fest: "The Masked Singer" kehrt tatsächlich schon im Frühling 2021 zurück!

Das gaben die Macher der Show jetzt auf dem offiziellen "The Masked Singer"-Instagram-Account bekannt. Dort heißt es: "Es ist offiziell: Im Frühjahr 2021 kommen wir mit der vierten Staffel 'The Masked Singer' zurück!" In den Kommentaren diskutieren die Fans schon fleißig über mögliche neue Kostüme und wer im kommenden Jahr im Rateteam sitzen soll.

Dabei dürfte das Rateteam für 2021 doch eigentlich schon feststehen, oder? Bereits im August wurde bekannt, dass es bei einer möglichen vierten Staffel wahrscheinlich ein Wiedersehen mit den Ratefüchsen Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47) geben würde. Die beiden haben bereits in der zweiten Staffel gemeinsam Promisänger enttarnt.

ProSieben/Willi Weber Sarah Lombardi als Skelett bei "The Masked Singer" 2020

ProSieben/Willi Weber "The Masked Singer"-Siegerin Sarah Lombardi

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

