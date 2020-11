Versammelt sich die köngliche Familie vor dem Fernseher, um gemeinsam The Crown zu gucken? Besonders die vierte Staffel der erfolgreichen Netflix-Produktion sorgt aktuell für Aufruhr. Schließlich wird dort die turbulente Anfangszeit der später gescheiterten Ehe zwischen Prinzessin Diana (Emma Corrin) und Prinz Charles (Josh O'Connor, 30) thematisiert. Während die Fans des historischen Dramas gebannt vor ihren Endgeräten kleben, bleibt die Frage offen: Schauen sich auch die Royals die Serie an?

Das Oberhaupt, Queen Elizabeth II. (94), schaltet jedenfalls nicht ein. Wie The Sun berichtet, will Royal-Biograph Robert Lacey (76) wissen, dass die Serie einfach "zu nah an der Realität" sei. "Wenn einer von ihnen nach 'The Crown' gefragt wird, streiten sie es immer ab, es zu schauen. Das mag daran liegen, dass die Vorstellungskraft eine Wahrheit vermitteln kann, die die Fakten selbst nicht können", analysiert der Brite. Auch Prinz Philip (99), der Ehemann der Queen, scheint darauf zu verzichten. Den möglichen Grund nannte Schauspielerin Vanessa Kirby (32), die Prinzessin Margaret (✝71) verkörpert: Wenn er die Serie nicht gucke, brauche er sich auch nicht darüber ärgern. Ganz davon besessen seien dagegen Zara Tindall (39), die Tochter von Prinzessin Anne (70) und damit Enkelin der Königin, und deren Mann Mike (42).

Prinz Harry (36) soll auch einige Folgen gesehen haben. Allerdings schalte er laut Omid Scobie, dem Autor des Enthüllungsbuches "Finding Freedom", ab, wenn es um seine eigene Ära gehe. Prinzessin Eugenie (30) sei ebenfalls interessiert an der Reihe.

Anzeige

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana und Josh O'Connor als Prinz Charles in "The Crown"

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit seiner Cousine Zara Tindall und deren Mann Mike

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de