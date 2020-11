Im Hause Paszka-Haller wird regelmäßig gesungen – doch treffen auch beide die Töne? Am vergangenen Freitag stellte Jessica Paszka (30) ihr musikalisches Talent in der ersten Folge der verrückten Gesangsshow Pretty in Plüsch unter Beweis: Gemeinsam mit der flauschigen Puppe Kevin Puerro performte die einstige Bachelorette live auf der Bühne. Doch wie sieht das eigentlich bei ihrem Partner Johannes Haller (32) aus – ist er ebenfalls musikalisch talentiert? Promiflash hat bei Jessi nachgefragt...

"Wenn er manchmal unter der Dusche singt, denke ich, er sollte es auf diese 'Bühne' beschränken", scherzte Jessi im Promiflash-Interview und machte damit deutlich, dass es um das Gesangstalent ihres Liebsten offenbar nicht so gut bestellt ist. Aber aktuell hätte der 32-Jährige auch gar keine Zeit, um im Rahmen einer TV-Show auf die große Bühne zu treten – Jessica erklärte: "Ich glaube, er hätte im Moment keinen Kopf dafür. Er ist mit seinen Booten voll eingespannt."

Doch während Jessi ihrem Johannes nicht das allergrößte musikalische Talent zuschreibt – ist es andersherum das komplette Gegenteil. "Er liebt es, wenn ich singe – und wir lachen dann immer viel", plauderte die 30-Jährige aus dem Beziehungsnähkästchen und meinte: "[Ich] hoffe, das ist ein gutes Zeichen."

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-TV-Star

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller auf Ibiza

