Soll Ellen Pompeo (51) bei Grey's Anatomy ersetzt werden? Gerade erst startete in den USA die 17. Staffel der beliebten Krankenhausserie. Seit 16 Jahren spielt Ellen bereits die Hauptfigur Chirurgin Dr. Meredith Grey. Zuletzt sorgte die Schauspielerin schon selbst für Spekulationen, nach der 17. Season könnte Schluss für sie und die Serie sein. Doch nun will eine Zeitung erfahren haben, dass Ellen rausgeschmissen und die Show mit einer anderen Ärztin als Leadfigur fortgesetzt werden könnte!

Bild am Sonntag will wissen, dass die Produzenten des Erfolgsformats darüber nachdenken, Ellens Vertrag Ende 2020 ohne eine weitere Verlängerung auslaufen zu lassen. Angeblich soll das daran liegen, dass die 51-Jährige eine deutlich höhere Gage verlange. Pro Jahr verdiene die US-Amerikanerin mit "Grey's Anatomy" nämlich satte 16,7 Millionen Euro. Für eine weitere Staffel soll sie aber nun fast 5 Millionen Euro mehr fordern.

Ein Grund für die Macher, darüber nachzudenken, sie einfach zu ersetzen. Laut der Zeitung sollen bereits erste Manuskripte mit einer neuen und vor allem günstiger besetzten Hauptrolle angefertigt worden sein. Dass Ellen eigentlich nur wegen des Gehalts bei "Grey's Anatomy" am Start ist, hatte sie bereits im August in einem Podcast zugegeben: "Ich traf die Entscheidung, Geld zu verdienen, anstatt kreativen Rollen hinterherzujagen", hatte sie bei "Jemele Hill Is Unbothered" erklärt.

ActionPress/SIPA PRESS TV-Star Ellen Pompeo bei den GLSEN Respect Awards 2018 in Beverly Hills

United Archives GmbH/ActionPress Ellen Pompeo als Meredith Grey bei "Grey's Anatomy"

Instagram / patrickdempsey Ellen Pompeo und Patrick Dempsey

