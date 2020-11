Wird Amira Pocher (28) noch 2020 Zweifach-Mutter? Im Juni gab die Make-up-Fachfrau bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Pocher (42) ein zweites Kind erwartet. In welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet, hatte sie bislang aber noch nicht verraten: Ihr inzwischen schon ziemlich großer Babybauch lässt jedoch vermuten, dass es nicht mehr allzu lange bis zur Geburt dauern dürfte. Kommt Oli und Amiras zweiter Nachwuchs vielleicht sogar noch in diesem Jahr zur Welt?

Das wollte nun auch ein neugieriger Fan von Amira wissen und hakte bei ihr im Rahmen eines Instagram-Q&As nach. Auf die Frage, ob ihr Baby 2020 oder 2021 zur Welt komme, antworte die gebürtige Klagenfurterin: "Es könnte beides werden, weiß man nicht so genau." Damit dürfte aber zumindest klar sein, dass der geplante Entbindungstermin gegen Ende Dezember und Anfang Januar liegt.

So wie Amira und Olis erstes Kind wird auch ihr zweiter Nachwuchs ein Junge. Kurz nach der Verkündung des Babygeschlechts scherzte Oli in seinem Podcast "Die Pochers hier!", dass er und seine Liebste einfach im kommenden Jahr versuchen könnten, eine Tochter zu bekommen. Die 28-Jährige scheint von dieser Idee allerdings nicht sonderlich begeistert zu sein. "Vergiss es! Der meint das ernst, der will so lange weitermachen, bis wir ein Mädchen kriegen. Ich bin doch keine Fabrik", entgegnete sie ihrem Gatten.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher zeigt ihren Babybauch

Anzeige

ActionPress Amira Pocher, Social-Media-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de