Drake (34) scheint die Nähe zu seinem Nachwuchs in vollen Zügen zu genießen! Der gebürtige Kanadier begeistert mit seinen Hits wie "Toosie Slide" nicht nur regelmäßig seine Fans – der Sänger ist auch stolzer Vater eines kleinen Sohnes. Seinen inzwischen dreijährigen Jungen Adonis bekommt die Öffentlichkeit allerdings nur selten zu sehen. Umso erfreulicher dürfte ein neuer Schnappschuss des Rappers sein: Drake zeigt sich total verschmust mit seinem Sprössling!

Via Instagram veröffentlichte Aubrey Drake Graham, wie der kanadische Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, am vergangenen Freitag die rührende Aufnahme. Während sein Sohnemann mit einer Schüssel Knabberzeug offenbar vom TV-Programm abgelenkt ist, kuschelt sich Drake liebevoll an dessen Schulter. Den geschlossenen Augen und dem entspannten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, dürfte sich der 34-Jährige in dieser Gesellschaft sichtlich wohlfühlen.

Drakes Follower sind von dem seltenen Anblick ganz aus dem Häuschen. So kommentierte Pop-Kollege Justin Bieber (26) das Bild beispielsweise mit den Worten: "Das ist so wunderschön!" Und auch DJ Khaled (45) und Chance the Rapper (27) sind von dem Pic aus Drakes Alltag als Familienvater ganz angetan.

Anzeige

Getty Images Drake im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Drake bei der Netflix Golden Globes Party 2018

Anzeige

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de