Nicht nur weibliche Promis wie Adele (32), Rebel Wilson (40), Kelly Osbourne (36) und Co. sagten in den vergangenen Monaten den Pfunden den Kampf an – auch Olly Murs (36) legte sich für seinen Traumbody mächtig ins Zeug. Das kleine Bäuchlein des britischen Sängers ist mittlerweile vollends verschwunden, stattdessen hat er nun tatsächlich ein beachtliches Sixpack vorzuweisen. Doch wie kam es zu der plötzlichen Body-Transformation? So viel sei verraten: Die Brüder seiner Freundin Amelia Tank sind nicht ganz unschuldig...

Dass Amelia eine echte Sportskanone ist, ist kein Geheimnis – und ihre Brüder stehen der Brünetten in nichts nach: Sie sind waschechte Bodybuilder und spornten Olly mit ihrem durchtrainierten Äußeren an. Kurz vor einem gemeinsamen Familienurlaub nahm er nach einer Knieverletzung, die ihn das eine oder andere Extra-Pfündchen beschert hatte, sein Training wieder auf. "Ich war Anfang des Jahres auf Bali und wollte mich fit machen, weil Amelias Brüder so muskulös sind. Ich wollte auf ihr Niveau kommen", erinnert sich Olly im Interview mit Daily Star zurück.

Der Wille, am Ball zu bleiben, ist weiterhin da – und angeblich hat der 36-Jährige sein Ziel noch lange nicht erreicht. Gut, dass er Amelia an seiner Seite hat, die ihn unterstützt. "Sie ist brillant und absolut fantastisch. Sie hat mich ermutigt und gesagt: 'Es liegt nicht an mir, es zu tun, du musst es selbst tun'", schwärmte Olly im Frühjahr im Gespräch mit Heart Breakfast Radio.

Anzeige

Getty Images Olly Murs, Sänger

Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs, Musiker

Anzeige

Instagram / ollymurs Olly Murs und seine Freundin Amelia Tank

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de