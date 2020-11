Nina Noel (32) gibt ein Schwangerschafts-Update! Mitte November hat die einstige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin die Katze aus dem Sack gelassen: Sie und ihr Freund Tony erwarten wieder Nachwuchs: Der kleine Lyano Lyon ist zwar erst im vergangenen Jahr zur Welt gekommen, darf sich aber schon bald großer Bruder nennen. Doch eine Frage hatte die Brünette bisher noch ungeklärt gelassen: Wie weit ist sie eigentlich in ihrer Schwangerschaft? Dieses Geheimnis lüftete die werdende Zweifach-Mama im Gespräch mit Promiflash.

"Die Frage aller Fragen: Ich bin in der 15. Schwangerschaftswoche", plauderte die 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Die Anzeichen dafür, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist, sind mittlerweile auch schon deutlich sichtbar. Nina trägt eine kleine Kugel mit sich. "Am Anfang ist mein Bauch superschnell gewachsen und war sofort da, jetzt ist das so ein kleiner Minibauch", freute sie sich und tätschelte liebevoll ihre Körpermitte.

Ob die Ex-Köln 50667-Darstellerin bald schon wieder eine XXL-Kugel schieben wird? In der Schwangerschaft mit Lyano war der Bauch jedenfalls riesig. Damals klagte Nina sogar über extreme Einschränkungen in der Bewegung. "Schwangerschafts-Update, wir sind in der 41. Schwangerschaftswoche. Hier wollte ich niemals hin, aber jetzt sind wir hier", klagte sie kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Lyano Lyon, November 2019

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Sohn Lyano Lyon

Instagram / ninanoel Nina Noel, "Krass Schule"-Darstellerin

