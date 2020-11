Was für eine zuckersüße Überraschung! Seit einem Jahr ist die ehemalige Köln 50667-Darstellerin Nina Noel (32) Mutter eines kleinen Sohnes. Seit seiner Geburt hält der kleine Lyano Lyon Weiß seine Mama und Papa Tony ganz schön auf Trab. Doch kommendes Jahr kehrt noch mehr Trubel in die vier Wände der kleinen Familie ein: Nina gibt im Netz preis, dass sie wieder schwanger ist!

In einem niedlichen Schwarz-Weiß-Clip auf Instagram lässt die 32-Jährige die Katze aus dem Sack. "Mom und Dad to be 2.0", betitelt sie das emotionale Kurzvideo, in dem sie ganz stolz auf ihre zwei Männer zuläuft und ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch präsentiert. Mit den Hashtags #LiebeImBauch und #Schwanger verdeutlicht sie, dass in einigen Monaten ein frischer Wind im Hause Noel weht – der kleine Lyano bekommt ein Geschwisterchen.

Erst vor wenigen Tagen spekulierten die Fans, dass die Beauty erneut in anderen Umständen sein könnte. "Oh! Bist du wieder schwanger – sieht irgendwie nach Babybauch aus?" oder "Wird da etwa ein Babybauch versteckt?", kommentierten unter anderem zwei Fans im Netz. Doch nun ist es offiziell und die werdende Mama ist total aus dem Häuschen: "Wir sind unendlich happy über unser zweites Wunder und sind selbst total überrascht, dass es so schnell geklappt hat", erzählt sie Promiflash.

