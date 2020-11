Sie setzt auf Ehrlichkeit im Netz! Tallulah Willis (26) – Tochter von "Stirb Langsam"-Star Bruce Willis (65) – zeigt auf Social Media stets authentische Einblicke in ihr Leben. So hat sie in der Vergangenheit nicht nur ihre Akne im Web präsentiert, sondern auch aufrichtig über ihre psychische Gesundheit gesprochen. Nun schnitt die 26-Jährige ein weiteres ernstes Thema an: Tallulah hat stressbedingt viel Gewicht verloren!

Auf Instagram postete die Schauspielerin vor Kurzem ein Outfit-Pic, das sie in einem Plüsch-Look der Kim Kardashian (40)-Firma Skims zeigt. Darauf stechen vor allem Tallulahs flacher Bauch und ihre dünnen Oberschenkel ins Auge des Betrachters. Ihr schlankes Erscheinungsbild war jedoch vielen Abonnenten negativ aufgefallen – deshalb löschte die Blondine das Foto kurz nach Upload wieder. Wenige Stunden später entschied sie sich aber für einen Repost und versah diesen mit einer Offenbarung. "Ich bin ein Haustier-Freak, wir sind mitten in einer Pandemie und allgemein bedeutet das für mein Leben als Empathiebündel im Moment mehr Stress als je zuvor", schrieb sie.

Auf diese Situation habe ihr Körper mit Appetitlosigkeit reagiert – aus der eine starke Gewichtsabnahme resultierte. "Ich möchte mich nicht verstecken oder mich schämen müssen. [...] Ich bitte euch jedoch, mich nicht als Inspiration zu sehen", fügte die Tochter von Demi Moore (58) hinzu. Ihre oberste Priorität sei nun, sich gesund zu ernähren und den Stress zu minimieren.

Instagram / buuski Demi Moore mit Tochter Tallulah und Ex-Mann Bruce Willis im November 2020

Instagram / buuski Tallulah Willis im November 2020

Getty Images Tallulah Willis im Oktober 2019

