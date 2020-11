Hat Calvin Kleinen den Bogen endgültig überspannt? Der Rapper und seine Freundin Roxy erproben ihre Liebe zur Zeit bei Temptation Island V.I.P. – eine echte Herausforderung, schließlich lauern in allen Ecken Versuchungen in Form heißer und williger Singles. Bei Calvin scheinen die Avancen der Verführerinnen auf ziemlich fruchtbaren Boden zu fallen – insbesondere mit Sanja Alena ging der Casanova bereits intensiv auf Tuchfühlung. Scheint, als käme da jede Hilfe zu spät, deutet Kandidatin Sarah im Promiflash-Interview an.

Die Stylistin verbrachte die Nacht mit den zwei Turteltauben und dem TV-Koch Ludwig Heer (39) – dabei kam es zwischen Sanja und Calvin fast zum Kuss, als der Muskelmann einen Eiswürfel in den Mund der Wienerin fallen ließ. Das habe auch Sarah mitbekommen: "Ich kann mich an die Situation zwischen Sanja und Calvin noch ganz genau erinnern und dachte mir in dem Augenblick: 'Oh, vielleicht sollten beide doch einen Gang zurückfahren'", erinnert sich die Blondine gegenüber Promiflash. Doch der Punkt sei bereits lange überschritten gewesen: "Aber da war schon Hopfen und Malz verloren", resümiert das TV-Sternchen.

Calvin hingegen sieht das Ganze nicht so eng: "Ich habe die Eiswürfel-Aktion früher als Promoter in einem ganzen Klub gemacht. Ich mache das ohne irgendeine Berührung stattfinden zu lassen", betonte der Musiker gegenüber Promiflash.

TVNOW / RTL Ludwig Heer, Sarah Milewski, Sanja Alena und Calvin Kleinen

Instagram / sanja_alena, TVNOW / Jovan Evermann Sanja Alena und Calvin Kleinen

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

