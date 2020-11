Ludwig Heer (39) hat eine klare Meinung zur Eifersucht bei Temptation Island! Der 39-Jährige nimmt mit seiner Partnerin Giulia Siegel (46) an der V.I.P.-Ausgabe der Show teil und kommt bei den Single-Frauen gut an – besonders zwei Ladys haben ein Auge auf den TV-Koch geworfen. Nachdem zuerst Lina Kottutz mit Ludwig angebandelt hatte, ist schnell die blonde Sarah Milewski an ihr vorbeigezogen und Ludwig hat mehr Interesse an ihr gezeigt. Als Sarah in der vergangenen Folge auch noch bei dem Koch im Bett schlief, konnte Lina ihre Eifersucht nicht mehr verbergen. Im Promiflash-Interview erklärt Ludwig jetzt, was er darüber denkt.

"Jegliche Eifersuchtsszenen von den Singles finde ich in diesem Format komplett daneben", sagt Ludwig im Gespräch. So ein Verhalten passt nicht zu den Single-Frauen und für Ludwig sei das einfach nur albern, wie er gegenüber Promiflash betont. Verführerin Lina steht dazu, dass sie ein Problem mit Ludwig und Sarah hatte! "Es war natürlich ein Schlag ins Gesicht, dass er auf einmal auch mit Sarah anbandelte. Auf so was steh ich gar nicht", erklärt Lina im Interview. Sie sei gekränkt gewesen und betont, dass sie selbst niemals bei Ludwig im Bett geschlafen hätte.

Dabei könnte sich Lina durchaus eine Beziehung mit Ludwig vorstellen, wie sie vor Kurzem äußerte. "Sonst würde ich nicht so viel Zeit mit ihm verbringen. Grundsätzlich bin ich ausschließlich nur an ernsthaften Beziehungen interessiert", sagte sie zu Promiflash. Sie mochte seine positive und entspannte Art und auch Ludwig schien zunächst nicht abgeneigt zu sein.

TV NOW Ludwig Heer und Sarah Milewski bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / linakottutz Ludwig Heer und Lina Kottutz

TVNOW / RTL Lina Kottutz, Ludwig Heer und Sarah Milewski bei "Temptation Island V.I.P."

