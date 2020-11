Der Bauer sucht Frau-Junggeselle verbringt aktuell die romantische Hofwoche mit Kandidatin Alina! Dabei lernen sich die beiden nicht nur persönlich besser kennen, er zeigt seiner Auserwählten auch die alltägliche Arbeit auf dem Hof: Sei es das Verkaufen im eigenen Hofladen, das Sortieren der geernteten Kartoffeln oder das Füttern der Esel – der Erziehungswissenschaftlerin wird während ihrer Zeit auf dem Bauernhof einiges abverlangt. Doch sucht Peter tatsächlich die große Liebe – oder bloß eine Helferin auf seinem Bauerhof?

In der aktuellen "Bauer sucht Frau"-Folge äußerte Peter den Wunsch, dass seine zukünftige Frau seinen Hofladen managen sollte. Doch damit nicht genug, denn auch beim Sortieren der Kartoffeln wünscht er sich Unterstützung. "Ich verbringe am Tag schon so vier bis sechs Stunden in der Sortieranlage – und da wäre es natürlich ein Riesenvorteil, wenn mich Alina da unterstützen könnte", betonte der alleinstehende Bauer.

Den Hofladen wuppen und nebenbei Kartoffeln sortieren – das ist noch nicht genug für "Bauer sucht Frau"-Kandidat Peter: Auch beim Füttern der Esel benötigt er auf seinem Hof tatkräftige Unterstützung von seiner zukünftigen Partnerin. "Ja, wenn du das so gut machst, dann kannst du ja jetzt demnächst die Esel füttern bei uns", meinte er gegenüber Alina, nachdem sie sich gemeinsam der Fütterung gewidmet hatten und fällte kurzerhand eine Entscheidung: "Du bist jetzt die Eselfachbeauftragte."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TVNOW

