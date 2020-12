Die Stars der schwulen Datingshow Prince Charming setzen sich für ein wichtiges Thema ein – die HIV-Aufklärung. Der 1. Dezember gilt weltweit offiziell als Welt-Aids-Tag und widmet sich speziell des Bewusstseinsschaffens über die Krankheit. So beteiligen sich auch die ehemaligen TV-Dater Martin Angelo (27) und Dominic Smith (32) mit Beiträgen auf ihren Social-Media-Kanälen. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden "#CoupleChallenge"-Stars, warum ihnen das Thema so am Herzen liegt.

"Das Thema HIV ist mir sehr wichtig, da 'gefühlt' viel zu wenig darüber geredet wird – Folge: Unwissenheit. Ich möchte mehr Aufklärung zum Thema HIV in unserer Gesellschaft, was mir aktuell leider fehlt", erklärt Dominic Smith gegenüber Promiflash. Seiner Meinung nach wüssten auch immer noch viel zu wenig Leute, dass Menschen, die HIV-positiv sind und sich in Therapie befinden, den Virus nicht mehr übertragen können, sobald sie sich unter der Nachweisgrenze befinden. Darüber hinaus appelliert er an eine ausreichende Verhütung, da es noch andere übertragbare Sexualkrankheiten gibt.

Sein guter Freund Martin schließt sich Dominics Meinung an. "Ich war damals wirklich sehr unbelehrt und wusste gar nicht, was es heißt, unter der Nachweisgrenze zu sein. Umso wichtiger finde ich, dass man richtige Informationen weitergibt", erinnert er sich an eine Zeit zurück, in der er noch mehr Angst vor der Krankheit hatte.

Instagram / dmnc_bln Dominic Smith, Reality-Darsteller

Instagram / martin.angelo TV-Star Martin Angelo

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Martin Angelo und Dominic Smith

