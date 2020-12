Was muss eine Frau haben, um Tobias Wegeners (27) Herz zu erobern? 2018 suchte der gelernte Maler und Lackierer bei Love Island nach der großen Liebe – und schien sie zunächst auch in Natascha Beil gefunden zu haben. Wenige Wochen nach der Show ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. Knapp ein Jahr später lernte er bei Promi Big Brother Janine Pink (33) kennen – doch auch dieses Mal sollte es nicht für die Ewigkeit sein. Seitdem geht Tobi allein durchs Leben: Er hat seine Traumfrau einfach noch nicht gefunden. Doch wie sollte die eigentlich sein?

Im Rahmen eines Promiflash-Interviews zu seiner Gastrolle bei Krass Schule verriet der 27-Jährige, dass die Frau seiner Träume das Herz am rechten Fleck haben sollte. "Sie muss sympathisch sein. Sie muss harmoniebedürftig sein. Mit ihr muss man lachen können, weinen können, auch mal ernste Themen besprechen können", erklärte der Social-Media-Star genauer. Das Gesamtpaket müsse einfach stimmen. Ausschlaggebend sei aber vor allem ihre Ausstrahlung: "Ich muss das Gefühl haben, dass, wenn sie mich anlächelt, die Sonne strahlt."

Darüber hinaus betonte der Reality-TV-Teilnehmer in einem früheren Interview, dass er eine Partnerin bevorzuge, die nicht in der Öffentlichkeit stehe: "Für mich kommt keine Datingshow infrage. Man sieht ja auch, bei den meisten geht es ja wirklich in die Brüche."

Anzeige

RTLZWEI / Jana Herty Tobias Wegener, November 2020

Anzeige

Instagram/fit_tobi93 Tobias Wegener, April 2020

Anzeige

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Ex-Teilnehmer von "Promis unter Palmen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de