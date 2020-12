Sind sie demnächst etwa schon zu viert? Im Juli dieses Jahres war es endlich so weit: Game of Thrones-Beauty Sophie Turner (24) und Jonas Brothers-Star Joe Jonas (31) wurden Eltern eines kleinen Töchterchens. Seitdem scheinen die beiden das Familienglück in vollen Zügen genossen zu haben – immer wieder wurden die Stars bei entspannten Ausflügen mit ihrer kleinen Willa gesichtet. Doch kündigt sich schon jetzt Baby Nummer zwei bei den jungen Eltern an? Ein Insider will darüber Bescheid wissen...

Der Vertraute aus dem Umfeld der Schauspielerin und des Sängers behauptete nun gegenüber Us Weekly, Details über die Familienplanung der beiden zu kennen. "Joe und Sophie versuchen schon jetzt, ein weiteres Baby zu bekommen", plauderte er aus. "Sie sind richtig gespannt darauf, ihre Familie zu vergrößern", offenbarte er zudem und betonte, wie sehr die Elternaufgabe das Paar bisher zusammengeschweißt habe. Bei den Aussagen scheint es sich jedoch bisher nur um Vermutungen zu handeln – weder der Musiker noch die Hollywood-Schönheit äußerten sich bislang zu den Gerüchten.

Doch würden die beiden überhaupt so offen über weiteren Nachwuchs sprechen? Denn auch zu Sophies erster Schwangerschaft gerieten nur wenige Details an die Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Ehemann zog sich die 24-Jährige damals aus der Öffentlichkeit zurück und zeigte erst nach der Geburt süße Babybauch-Pics.

P&P / MEGA Joe Jonas, Oktober 2020 in Los Angeles

Instagram / joejonas Sophie Turner und Joe Jonas

Instagram / sophiet Schauspielerin Sophie Turner

