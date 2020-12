Ja, das ist eigentlich einer der heißesten Schauspieler Deutschlands! Üblicherweise präsentiert Wayne Carpendale (43) sich immer top gestylt. Erst am Wochenende zeigte er, dass er sogar als Weihnachtsmann eine verdammt gute Figur macht. Doch bei seinem neuesten Bild mussten seine Fans schon ganz genau hinsehen, um den Ehemann von Annemarie Carpendale (43) überhaupt zu erkennen: Darauf präsentiert Wayne sich plötzlich mit einem ungepflegten XXL-Bart! Was steckt hinter diesem Look?

Der 43-Jährige hat nicht etwa wochenlang seine Rasur vergessen – stattdessen ist für den Zottel-Look auf Instagram bloß ein Bildbearbeitungsprogramm verantwortlich. Mit der Vorher-Nachher-Collage möchte Wayne anscheinend seine Gefühlslage als Vater eines zweijährigen Kindes beschreiben: "Ich, bevor ich mein Kind in die Kita gebracht habe und danach", nimmt er die wilde Phase von Söhnchen Mads offensichtlich mit Humor.

Wayne und Annemarie posten immer mal wieder witzige Fotos, mit denen sie ihre Rolle als Eltern auf die Schippe nehmen. Und auch diesmal trifft der ehemalige "Der Landarzt"-Darsteller den Nerv seiner Fans. In den Kommentaren schreiben zahlreiche Fans, dass sie ganz genau wissen, wie er sich fühlt. Aber auch Waynes Fake-Bart bleibt nicht unkommentiert – die erste Assoziation der meisten User: "Santa!"

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Oktober 2020

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit Sohn Mads

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Mads und Wayne Carpendale im Jahr 2020

