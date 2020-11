Wayne Carpendale (43) bespaßt seine Fans mit einem lustigen Vater-Sohn-Bild! Der Moderator ist für seine lockere, lustige Art bekannt und nimmt seine Liebsten auch gerne mal auf den Arm. Am vergangenen Wochenende wollte Wayne entspannt einen Sonnenuntergang mit seinem Sohn genießen – dabei entstand ein Bild, das bei seinen Fans nun für Lacher sorgt. Den Schnappschuss veröffentlichte Wayne via Social Media.

Das Instagram-Foto zeigt, wie sich der 43-Jährige mit seinem Sohn Mads einen Sonnenuntergang am See anschaut. Das Lustige an dem Bild: Der Zweijährige hatte darauf offenbar gar keine Lust, so dass Wayne ihn an seiner Kapuze festhielt und Mads dabei, gelangweilt zu Boden schauend, in der Jacke fest hing. Zu dem Post schrieb der Moderator: "Dass man die jungen Dinger auch immer zu ihrem Glück zwingen muss." Während Wayne also die schöne Aussicht genoss und diese eigentlich auch seinem Sohn näherbringen wollte, zeigte der Kleine keinerlei Interesse an dem ganzen Schauspiel.

Die Fans fanden es lustig! "Bestes Familienfoto auf Instagram", schrieb beispielsweise ein Nutzer in den Kommentaren. Eine Sache sorgte allerdings für Verwirrung. So fragten sich einige Fans: Ist die Hose falsch herum angezogen oder die Jacke?

Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im Jahr 2020

Wayne und Sohn Mads Carpendale

Wayne Carpendale im April 2020 in München

