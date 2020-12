Hat Mike Heiter (28) eine neue Frau an seiner Seite? Anfang September ging der einstige Love Island-Teilnehmer mit traurigen News an die Öffentlichkeit: Er und Elena Miras (28), die er in der Reality-TV-Show kennenlernte, sind getrennt. Kürzlich machte der Hottie im Netz deutlich, dass er nach drei Monaten des Single-Daseins wieder bereit für eine neue Liebe sei. Aber hat der Tattoo-Fan möglicherweise schon längst eine neue Freundin? Ein Insider behauptet jetzt gegenüber Promiflash: Mike soll wieder vergeben sein!

Die ehemalige Are You The One?-Kandidatin Laura Morante (29) soll tatsächlich das Herz des Muskelmanns erobert haben – das gab eine Quelle aus ihrem Bekanntenkreis gegenüber Promiflash an. Wie sie darauf kommt? Die Vertraute will Mike und Laura zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet haben, wobei sie sehr vertraut miteinander gewirkt haben sollen. Zudem will sie die einstige "We Love Lloret"-Teilnehmerin auch mehrfach in seiner Instagram-Story entdeckt haben.

Und das war noch nicht alles: Weiter erfuhr Promiflash von der Quelle, dass sich Mike und Laura bereits seit Jugendtagen kennen und in der Vergangenheit sogar schon näher gekommen sein sollen. Was haltet ihr von den Gerüchten – meint ihr, dass zwischen Mike und der TV-Beauty wirklich was geht? Stimmt unten ab!

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, TV-Bekanntheit

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, November 2020

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Juli 2020

